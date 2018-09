Escreva um bom conteúdo em 5 passos

Os blogposts são uma ótima opção para apresentar todo o conteúdo e serviços ou produtos de uma empresa, mas na hora de colocar em prática, muitos empresários têm dúvidas do que escrever e de que maneira apresentar o conteúdo.

Por isso, criamos 5 passos para lhe ajudar a escrever um bom conteúdo para sua empresa.

1º passo: o que escrever?

O ponto de partida é planejar o que vai escrever, qual conteúdo deverá ser criado e se é sazonal ou não. Um exemplo: tenho uma agência de turismo e estamos próximo às férias de julho, uma boa sugestão de conteúdo é fazer um texto dando dicas dos melhores destinos nas férias de julho.

2º passo: para quem escrever?

Após decidir o tema é hora de saber pra qual público o conteúdo será direcionado, desta forma também pode-se determinar a linguagem a ser utilizada no texto: formal ou informal. Se o público for mais jovem, a pedida é um texto leve, objetivo e com recursos de imagem como infográficos ou vídeos, por exemplo. Se for para um público mais velho, vale usar uma linguagem mais formal e o texto pode ser um pouco mais longo, mas precisa estar bem escrito.

3º passo: hora de pesquisar

Com o tema e o público alvo em mãos, é hora de procurar fontes para construir o seu texto. Podem ser desde colaboradores da empresa até artigos, notícias, dados. Tudo que possa somar e dar consistência ao seu texto é válido. Por ser um blogpost empresarial a melhor opção é sempre procurar dentro da empresa alguém com expertise no assunto.

Você pode elaborar perguntas em cima do tema e posteriormente entrevistar a fonte. Esta entrevista é a base do seu texto.

