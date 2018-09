Minicursos marcam o primeiro dia da Semana do Turismo

Abrindo a programação da Semana do Turismo 2018, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade Estadual do Amazonas (Esat/UEA) realizou, na tarde desta segunda-feira, 24/9, minicursos voltados ao tema da semana. A programação marca as comemorações do Dia do Turismo e do Turismólogo, celebrado na próxima quinta-feira, dia 27.

Nesta terça-feira, 25, a programação continuará no Les Artistes Café Teatro, Centro Histórico de Manaus com o “Amazing Day”, a partir das 13h. O “Amazing Day” vai reunir representantes de diversas iniciativas da área do turismo, todos falando um pouco sobre os seus cases de sucesso e mostrando o lado empreendedor que os levou a grandes conquistas no segmento. Entre as empresas participantes, farão parte do encontro Amazon EcoPark, Anavilhanas Lodge e Hotel Vila Amazônia, Mirante Gavião e Expedição Katerre, Capt. Peacock, Local Hostel e Amazonia Expeditions.

O diretor de Turismo da Manauscult, João Araújo, ressaltou a importância da programação e da realização de cursos e workshops para os profissionais e estudantes da área.

