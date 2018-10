Sesc Amapá abre edital para inscrições de ocupação da galeria de artes

O Sesc Amapá lançou uma ótima oportunidade para quem é artista e quer montar sua própria exposição. Já está lançado o edital de inscrições para ocupação da Galeria de Arte do Sesc Antônio Munhoz, localizada na unidade Sesc Araxá.

Serão selecionados 4 projetos em artes visuais para integrar a agenda de exposições da galeria durante 2019. As propostas podem ser individuais ou coletivas, de artistas residentes ou não no Estado do Amapá.

O edital aceita propostas em diversas linguagens, entre elas desenho, colagem, fotografia, gravura, pintura, escultura, instalação, entre outras, desde que as exposições consigam se adequar ao espaço físico da galeria e que não tenham realizado exposição individual na Galeria de Arte Antônio Munhoz Lopes em 2018.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 8 de outubro a 30 de novembro de 2018, pelos correios ou pessoalmente no setor de Cultura do Sesc Amapá. Todas as informações constam no edital disponível em www.sescamapa.com.br