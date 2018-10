Conheça as habilidades valorizadas nas empresas

Comportamento é considerado de extrema importância para o bom desempenho profissional

Com o alto índice de desempregados no país, que somam 13 milhões de pessoas no trimestre de abril a junho deste ano, de acordo com balanço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quem quer continuar inserido no mercado de trabalho precisa se destacar. O Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) elaborou um estudo em que avaliou as competências comportamentais mais valorizadas dentro das empresas.

Criatividade, bom humor, liderança são características muito destacadas e valorizadas no mercado de trabalho competitivo em que vivemos. Como cada empresa possui um perfil profissional, o funcionário deve observar qual a melhor maneira de se enquadrar às normas do ambiente em que trabalha. E assim buscar ser um profissional bem posicionado que consiga realizar de maneira completa suas atividades, desenvolvendo bem suas competências, sejam elas técnicas e, principalmente, as comportamentais.

Veja competências comportamentais mais valorizadas nas empresas

Criatividade

Um bom profissional sempre deve aguçar o seu lado criativo. Além de criar novos métodos de trabalho, as pessoas criativas conseguem sanar danos e propor soluções alternativas para problemas que venham a acontecer dentro da empresa.



Relacionamento interpessoal

Essa característica influencia muito a trajetória de crescimento de um profissional na empresa. O bom relacionamento garante bom convívio com os colegas e gestores, diminui conflitos e desgastes desnecessários entre profissionais no ambiente de trabalho.

Bom humor

Tudo bem que ninguém é perfeito, sempre tem aquele dia ruim. Mas ninguém gosta de trabalhar com alguém de mal humor todos os dias. É essencial buscar equilíbrio emocional e transmitir boas energias.

Trabalho em equipe

Saber realizar trabalho em equipe é um dos requisitos mais bem avaliados pelas empresas. Ter essa habilidade, flexibilidade para conviver com diferentes perfis de pessoas é imprescindível, uma vez que a empresa é a soma do conjunto de colaboradores e cada peça é fundamental.

Liderança

Essa característica também é muito valorizada pelas empresas. A capacidade de liderar pessoas e equipes vem sendo um diferencial para se destacar profissionalmente. As empresas buscam, cada vez mais, por profissionais que sejam capazes de atuar em conjunto, funcionando como um guia para alavancar o sucesso da equipe.

Busca por conhecimentos

Empresas buscam profissionais que estejam sempre se atualizando, ávidos por novos conhecimentos. Invista em cursos ou faça uma pós-graduação. Mantenha-se sempre bem informado sobre sua área de atuação.



Bolsas de estudo para especialização

Gostou das dicas, mas está com a grana curta? Com o Educa Mais Brasil, você tem uma infinidade de curso de especialização ou pós-graduação com bolsas de estudo de até 70% de desconto. Acesse o site parceiro do programa http://www.educamaisbrasil.com/amazoniabrasil e faça agora mesmo a sua inscrição gratuitamente.







Vanessa Casaes – Ascom Educa Mais Brasil