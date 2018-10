YouTube sai do ar e fica instável por mais de 1 hora na última terça-feira (16)

Internautas de vários países relataram dificuldades para assistir a vídeos na plataforma, que admitiu a falha por meio de mensagem no Twitter

Márcio Neves

Usuários do YouTube em diversas regiões do mundo relataram, em outras redes sociais, que a plataforma de vídeo do Google saiu do ar na noite desta terça-feira (16).

A plataforma permaneceu durante cerca de uma hora e quinze minutos sem poder ser acessada.

Internautas relataram dificuldades para assistir a vídeos e acessar o site. No Brasil, as queixas começaram a aparecer principalmente no Twitter por volta das 22h30.

