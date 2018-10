MTur discute reformulação do Conselho Nacional de Turismo

Igor Regis

Na última terça-feira (16), o Ministério do Turismo recebeu, em sua sede, representantes de entidades do setor turístico para a 2ª reunião da Câmara Temática para Reformulação do Conselho Nacional de Turismo (CNT). O tema central do encontro foi a proposição de critérios técnicos para entrada de novos membros no CNT.

“A reformulação do CNT é uma demanda antiga dos próprios conselheiros e esta é uma oportunidade que os membros têm para expor suas ideias e elaborarmos uma proposta conjunta para revisão de sua composição e funcionamento, visando o melhor aproveitamento do órgão colegiado”, explicou a coordenadora técnica da Câmara Temática pelo MTur e dirigente da reunião, Lívian Lima.

Dentre algumas propostas debatidas, destacaram-se a forma de avaliação da representatividade nacional das entidades e a vinculação da atuação desses membros às ações previstas no Plano Nacional de Turismo. O grupo técnico também tratou sobre a eliminação de entidades que não estejam cumprindo as normas do CNT, como a ausência de entrega de documentações ou ausência não justificada a quatro reuniões consecutivas ou intercaladas, no período de dois anos.

