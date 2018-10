Exercício físico ajuda a controlar a doença de pele psoríase

O exercício é bom para o sistema imune e ajuda a combater a inflamação no corpo. Especialistas acreditam que a inflamação possa piorar a psoríase (é uma doença de pele bastante comum, que se caracteriza por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas). Ser fisicamente ativo ajuda a combater o estresse, o qual também pode piorar os sintomas dessa doença.

Treinar pode ajudar a controlar o peso também, o que também irá ajudar a manter a psoríase controlada. As razões mais comuns para as pessoas com esse quadro não se exercitarem é a dor física e a dor emocional que vem dos olhares de outras pessoas.

A parte mais importante é começar a treinar. Considere perguntar ao médico uma referência de um fisioterapeuta e um educador físico, pois eles podem ajudar a criar um plano de exercícios que ajude a entrar em forma caso tenha a dor da psoríase.

Veja íntegra no Cidade Verde