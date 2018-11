Comida de Boteco é tema da 2ª edição do Festival Chef’s na Praça

O Chef’s na Praça, versão praça de alimentação de Shopping chega a sua 2ª edição em 2018

Denyse Quintas

O Chef’s na Praça 2018 é mais uma alternativa de lazer e um convite tentador para quem quer conferir e degustar receitas deliciosas para um happy hour com os amigos e/ou a família. O evento acontece na Praça de Alimentação no Villa Nova Shopping, nos dias 22 e 23 de novembro, das 18h à 0h e das 9h às 23h, respectivamente. O Festival é uma realização do Sebrae, por meio do Projeto Alimentação Fora do Lar.

Segundo a analista de projetos do Sebrae, Nelma Pires, o Sebrae e parceiros fomentam a realização de festivais gastronômicos, como uma proposta para democratizar e potencializar a gastronomia amapaense, promover as empresas do setor e contribuir para a geração de renda, aumento de faturamento dos pequenos negócios e impulsionar o turismo local.

“O Chef´s na Praça coloca à disposição do público visitante, opção de receitas inéditas ou releitura de receitas do cardápio amapaense, que este ano traz o tema a Comida de Boteco”, disse a analista de projetos do Sebrae, Nelma Pires.

Tema

Comida de Boteco, remete às boas companhias, aos clássicos pastéis, às conversas e histórias contadas nas rodas de amigos petiscando uma saborosa receita, os momentos nesses agradáveis foram relevantes para a definição do tema, na 2ª edição do Festival Chef´s na Praça.

Em 2018, nove (9) empresas compõe o cardápio do festival e resgatam as receita que encantam visitantes em razão da criatividade e releitura. “Entre tantas novidades, teremos a calafrita, o frango croc, a taca pós bar e muito mais, tudo especialmente criado para levar sabor e inovação, por meio dos ingredientes regionais tucujus”, finaliza a analista de projetos do Sebrae, Nelma Pires.

Empresas

A Empresa Empório Villa Café, apresenta a receita Quiche Apimentada (combo com 4 quiches cremosas com recheio de calabresa e molho picante); Espaço 3 – Panqueca de Boteco (Massa nutritiva com recheio de creme de camarão regional); Royal Hamburgueria – Carne Malandra (carne de sol na chapa com suave toque de especiarias, acompanhado de macaxeira frita crocante); Massas Italianas Paladar Divino – Massa de Boteco (Fetutine ao molho bolonhesa com deliciosas almôndegas); Chopp Center – Frango Croc (Coxinhas de frango crocantes acompanhadas de fritas e molho rose); Pastelaria do Goiano – Big Pastel de Boteco (Pastel crocante com recheio a escolha); Restaurante Ponto Certo – Calafrita (Batata frita crocante e calabresa acompanhada de molho de legumes picante); e Paladar Divino Restaurante – Frango da Riqueza (Peito de frango recheado com queijo e presunto acompanhado de farofa, salada verde e arroz a gregas).

Parceiros

O sucesso obtido em 2017, agregou parceiros com as empresas Catavento Comunicação; Faculdade Apoena; Cimento & Cia e Cristiane Pereira Máster Coach, que se apresenta a cada ano com uma iniciativa inovadora, que tem como proposta valorizar a riqueza e a diversidade da gastronomia e a cultura local.

Programação

Dia: 22.11.2018 – Quinta-Feira

Hora: das 18h à 0h

Rota de Sabores: Trilha de comercialização das receitas do Festival, em formato degustação – R$ 10 reais

Show Musical: Apresentações musicais e culturais

Show anos 80 com Rafael Steffens

Hora: 20h30

Dia: 23.11.2018 – Sexta-Feira

Hora: das 9h às 23h

Show Neivaldo Santos especial Boteco

Espaço Play: Espaço estruturado com brinquedos para a diversão da criançada.

Espaço Lúdico e Educativo.