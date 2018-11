Câncer de próstata: o primeiro passo para o tratamento é o correto diagnóstico

Franciele Santana

O diagnóstico precoce do câncer de próstata objetiva a detecção dessa neoplasia nos seus estágios iniciais, o que possibilita que o início do tratamento ocorra no momento oportuno. A detecção precoce de um câncer compreende duas diferentes estratégias: o diagnóstico precoce em si e o rastreamento, sendo que a primeira estratégia trata-se do diagnóstico do câncer em indivíduos que já apresentam os sinais ou sintomas iniciais da doença, e a segunda voltada para pessoas sem qualquer sinal ou sintoma, visando identificar o câncer em sua fase pré-clínica.

A maioria dos cânceres é passível de diagnóstico precoce, caso sejam feitos avaliação e encaminhamento médico após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Já o rastreamento só deve ser recomendado para a população após sua eficácia ter sido comprovada por meio de estudos científicos. Atualmente a indicação de rastreamento restringe-se apenas aos cânceres de mama e do colo do útero.

A fim de possibilitar o diagnóstico precoce, os homens devem procurar atendimento médico assim que detectarem a presença de algum dos sintomas suspeitos, dentre os quais: sensação de que a bexiga não se esvaziou completamente e a vontade de urinar ainda persiste, dificuldade de iniciar a passagem da urina, dificuldade de interromper o ato de urinar, urinar em gotas ou jatos sucessivos, necessidade de fazer força para manter o jato de urina, sensação de dor na parte baixa das costas ou na região abaixo dos testículos, problemas em conseguir a ereção ou mantê-la, sangue na urina ou no esperma , dor durante a passagem da urina, dor ao ejacular, entre outros.

