Seis truques naturais para aliviar dores de cabeça e enxaquecas

As enxaquecas afetam uma em cada sete pessoas

As enxaquecas estão se tornando em uma condição cada vez mais frequente na era digital. Descubra algumas formas simples de aliviar a dor e o stress provocado por estas fortes dores de cabeça, de acordo com uma neurologista. As enxaquecas afetam uma em cada sete pessoas. O ritmo de vida atual extremamente acelerado e o aumento da exposição a telas, quer no trabalho ou nos tempos livres, estão transformando este problema de saúde cada vez mais recorrente.

Os indivíduos afetados experienciam dores de cabeça latejantes, sentidas à frente ou nos lados do crânio. Outros sintomas incluem a perda gradual de visão, sensibilidade à luz ou ao barulho ou vômitos, e podem durar até 72 horas.

As enxaquecas afetam cerca de 20% das mulheres e 6% dos homens. E apesar da Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhecer o problemas como uma das condições de saúde crônicas mais debilitantes, é ainda pouco o conhecimento existente sobre o problema e sobre os métodos eficazes para lidar com a doença.

A médica neurologista britânica Clara Morrison explicou em declarações à publicação Daily Star seis métodos naturais para aliviar as enxaquecas:

Descanse em um quarto escuro

O stress é um dos principais elementos que provoca esse tipo de dor lancinante e se estiver experimentando um desses momentos poderá estar extremamente sensível à luz ou ao barulho. Tente descansar num espaço escuro, sente-se ou deite-se, feche os olhos e procure relaxar as costas, o pescoço e os ombros.

Consuma cafeína

Atenção, dependendo do individuo, a cafeína pode ajudar a aliviar ou intensificar a enxaqueca.

Frequentemente, a cafeína ajuda a acalmar a tensão dos músculos e os sintomas de dor, acelerando inclusive o efeito de remédios para tratar a enxaqueca. Entenda como o seu corpo reage à substância.

Tente fazer uma massagem

A massagem pode relaxar os músculos e todo o corpo, incluindo a mente. Peça a alguém que lhe massageie a cabeça, pescoço e os ombros.

