Resorts são opções mais práticas para a viagem de verão

É possível descansar, comer bem e se divertir em um espaço com infraestrutura completa e fácil acesso de carro, sem estresse nem muito planejamento

Abril Branded Content

Os brasileiros amam viajar. Quando o verão se aproxima, então, a vontade de tirar férias e cair na estrada aumenta. A pesquisa Mobile Travel Report 2018, realizada pela plataforma online Kayak, comprova essa paixão: entre as coisas em que os brasileiros preferem gastar dinheiro, 43% responderam viagens. Os meios de hospedagem favoritos de 52% dos respondentes são os hotéis, sendo que o café da manhã incluído é prioridade para 84%. Aliás, gastronomia também é um ponto importante – a qualidade da comida é um fator decisivo na escolha do local para 55% dos entrevistados no levantamento.

Porém, nem sempre é possível conciliar no mesmo período as férias do casal ou de pais e filhos para um passeio em família. Outra dificuldade encontrada é caberem no orçamento os custos de uma viagem longa, em um bom hotel, com boa gastronomia, e, muitas vezes, incluindo passagens aéreas, que são concorridas e têm preços elevados nesta época do ano. Sem contar os gastos com as atividades no destino.

Mas os resorts estão aí para descomplicar essa equação e reunir tudo isso em um único pacote. Ideais para viagens mais rápidas, como em feriados e fins de semana – o que facilita encaixar na agenda –, eles oferecem infraestrutura completa de lazer para todas as idades, refeições incluídas, quartos confortáveis, atividades diversas e fácil acesso de carro. Além de todos esses benefícios, os viajantes não se deparam com surpresas relacionadas aos gastos, pois as diárias têm preços fixos que já incluem a maioria desses serviços.

