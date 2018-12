Google Maps libera aba ‘para você’ com recomendações; saiba usar

Recurso permite acompanhar novidades e recomendações de locais para conhecer

Helito Beggiora

O Google Maps ganhou uma nova aba dedicada a descobertas de novidades em cidades e bairros, chamada “para você”. Disponível em celulares Android e iPhone (iOS), o usuário pode adicionar áreas para receber informações de estabelecimentos e recomendações baseadas no próprio gosto pessoal, inclusive notícias sobre inaugurações e novos pratos. Segundo o Google, a ferramenta é ideal para planejar viagens de fim de ano.

A partir da indicação da empresa, o recurso pode ajudar os turistas a explorarem mais a cidade em que estão, com sugestões diversificadas de alimentação e lazer. No tutorial a seguir, confira como usar a nova aba “para você” do Google Maps. O passo a passo foi realizado em um Moto E4 com Android 7.1.1 Nougat, mas as dicas também valem para a versão do aplicativo para aparelhos da Apple.

Passo 1. Abra o Google Maps e toque em “para você”, no canto inferior direito da tela. O aplicativo automaticamente adiciona sua cidade à lista de recomendações. Para seguir outras regiões, toque sobre o ícone da engrenagem, no canto superior direito;

Passo 2. Em seguida, toque em “Adicionar área” e localize a cidade ou bairro que deseja seguir. Posicione a região dentro do quadrado e clique em “Selecionar área”;

