Bolsa Universidade: lista da terceira chamada está disponível

Não aprovados podem contratar bolsa de estudo com até 70% de desconto

A terceira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) já está disponível: 5,2 mil pessoas foram convocadas para preencher as vagas remanescentes. A relação de aprovados está disponível no site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), de Manaus (Amazonas).

O processo seletivo da 11ª edição (2019) registrou 58 mil inscritos e das 28 mil bolsas parciais e integrais. Apenas residentes em Manaus, no Amazonas, poderiam ser contemplados. A alta demanda pelo ensino superior abre portas para programas educacionais ofertam bolsas de estudo não apenas para o município, mas para todo Norte do Brasil.

“Eu sempre procurei poupar dinheiro e o Educa Mais me ajuda mais financeiramente. Eu acho o valor bem mais acessível e a maioria dos meus colegas de sala são bolsistas”, sinaliza Maria Lauane Silva Moura, de 21 anos. A estudante de Ciências Contábeis mora em Rio Branco, no Acre, onde faz faculdade.

Lidar com a contabilidade empresarial está entre as áreas de interesse da estudante, a qual precisou recorrer às vantagens da bolsa de estudo que conheceu pelo instagram do Educa Mais Brasil. “Pensei no Educa porque eu acho que é uma forma de economizar dinheiro e oferece uma forma de pagamento melhor do que o Fies, por exemplo”, comenta em relação ao Fundo de Financiamento Estudantil, do Governo Federal.

Para o primeiro semestre de 2019, são ofertadas mais de 400 mil bolsas de estudo em todo o Brasil. Estados como o Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e o Tocantins também têm vagas disponíveis. A contratação é realizada por meio do site do programa educacional. O próprio estudante seleciona a cidade onde quer estudar, a graduação e o percentual de desconto disponível. É possível também escolher entre cursos presenciais ou EAD (Educação a Distância).

Bolsa Universidade

Nesta quarta e quinta-feira, 19 e 20 de dezembro respectivamente, os documentos exigidos devem ser entregues na sede da Espi. “Quem participar do remanejamento terá a oportunidade de trocar a instituição, o turno e os cursos, de acordo com as vagas em aberto”, explica o diretor-Executivo, Helder Câmara. Confira as instituições de ensino que participam do Programa Bolsa Universidade:

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa)

Centro Universitário Fametro

Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam)

Faculdade Boas Novas (FBN)

Faculdade Martha Falcão Wyden

Faculdade Salesiana Dom Bosco

Faculdade Santa Teresa

Fucapi

Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES)

Materdei

Uninorte Laureate

Universidade Estácio de Sá

Universidade Nilton Lins



Tunísia Cores – Agência Educa Mais Brasil