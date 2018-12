Correios lança selos sobre rádios antigos que viram paper toy

Os Correios colocam em circulação a partir desta sexta-feira (14) a emissão especial “Rádios Antigos”. A peça filatélica tem tiragem de apenas 50 mil selos e traz um diferencial: o bloco, composto por quatro selos, foi idealizado para ser uma dobradura de papel (conhecida como paper toy), na forma de um rádio valvulado. O miniaparelho de rádio pode ser montado com uso de tesoura, cola (ou mesmo a goma do selo) e o próprio picote dos selos, constituindo uma metáfora para a prática do radioamadorismo, e sua tradição de montagem de equipamentos eletrônicos.

O aparelho que inspirou a arte da emissão especial é do engenheiro de Telecomunicações José Fausto, colecionador de rádios antigos de Brasília. Ele foi convidado a redigir o texto que contextualiza a temática do selo. “Com essa emissão, os Correios registram a evolução dos antigos receptores de rádio, também chamados de rádios a válvula, que nos dias atuais são objetos veneráveis e silenciosos expostos em museus, uma tecnologia nostálgica e romântica para os que viveram a época que tanto colaborou para o progresso da humanidade ao ampliar o contato entre os homens e suas culturas”, comenta Fausto no edital de lançamento.

O selo tem valor facial é R$7,60, que corresponde à soma dos valores dos quatro selos. As peças estarão disponíveis nas agências de todo o país e também na loja virtual.

Novas formas – A ideia de tornar os selos mais interativos, com formatos e recortes diferenciados, já foi aplicada em outras emissões. Em 2006, no bloco sobre o “Maior Cajueiro do Mundo”, o contorno das frutas e das grandes folhas verdes da famosa árvore formavam a arte do selo. Em 2011, no tema “Morcegos”, as imagens das espécies encontradas no Brasil foram impressas em um molde que lembra um morcego de asas abertas. Este ano, mais uma inovação. Os selos do bloco natalino revelam uma animação sobre a história da canção “Noite Feliz”. Para visualizar a animação deste último selo, é preciso instalar o app HP Reveal e criar uma conta. Depois, basta aproximar o smartphone da peça.