Pré-matrícula para ensinos infantil, fundamental e EJA iniciará dia 14 de janeiro

Pais e responsáveis devem ficar atentos ao início da pré-matrícula escolar 2019 para as modalidades de ensino infantil, fundamental e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas – das escolas municipais e estaduais de Macapá. Ela acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2019, a partir das 14h.

Para o ensino médio e EJA (1ª e 2ª etapas), o período de inscrição ocorre nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2019. A pré-matrícula será feita pelo site www.escolapublica.ap.gov.br. Quem não participou da Chamada Escolar 2019 deve aguardar até o dia 4 de fevereiro, quando será reaberto o processo somente para estes casos.

Em Macapá, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) funcionará como polo de apoio para os pais que precisarem de auxílio no preenchimento do cadastro da pré-matrícula, por meio das Divisões de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Informática e Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM).

Documentos para a inscrição online

É necessário ter em mãos Certidão de Nascimento, CPF e carteira do SUS do estudante; e RG, CPF e comprovante de residência do responsável para a realização da pré-matrícula. A entrega de documentos dos alunos acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de janeiro na escola pretendida.