O Programa Especial MPA idealizado e dirigido pelo professor João Borges Filho com a participação de Chico Terra na apresentação, que vai ao ar todas as sextas as 15h, pela rádio Universitária FM 96.9 com parceria da Amazônia Brasil Rádio Web, trouxe a cantora e compositora Oneide Bastos e o multi-instrumentista e compositor Paulinho Bastos.

Veja como foi: