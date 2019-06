Um em quatro pais não sabe que meningite é evitada com vacina

Levantamento mostra desconhecimento de pais e mães sobre vacinas na infância; vacina menigocócica C, contra meningite, é oferecida pelo SUS

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE Conecta, sob encomenda da farmacêutica Pfizer, mostrou que homens que são pais têm mais dúvidas em saúde infantil do que as mães. O estudo ‘Doenças infectocontagiosas nos dois primeiros anos de vida: mitos e temores da família brasileira’ foi, realizado com mil pais das classes A, B e C de todo o país.

Segundo o estudo, um em quatro pais, ou 26%, não sabe que a meningite pode ser evitada pela vacinação, contra 17% das mães. A vacina menigocócica C é oferecida pela rede pública de saúde e está disponível para crianças até cinco anos.

Esssa vacina é ministrada em três doses: uma aos três meses de idade, outra aos cinco e um reforço ao completar um ano. Existem também as vacinas meningocócicas A, B, W e Y, mas essas não são disponibilizadas pelo SUS.

