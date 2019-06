Prouni 2019.2: confira aqui o resultado da 1ª chamada

A 1ª chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019 já está disponível (consulte aqui). Quem não está na lista de pré-seleção pode ainda tentar a lista de espera, que será divulgada entre 15 e 16 de julho. No entanto, os aprovados no Prouni têm até 25 de junho para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. É preciso comprovar a renda familiar bruta mensal entre 1,5 e 3 salários mínimos, a depender do perfil de vaga em que o estudante foi aprovado.

Para as 169 mil bolsas de estudo disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC), houve 417.102 inscritos e 797.615 inscrições, já que cada candidato poderia concorrer a até duas oportunidades. Foram ofertadas 68.087 bolsas de estudos integrais, com 100% de desconto na mensalidade, e 101.139 parciais, com 50% de desconto.

Confira abaixo os documentos (originais e cópias) que devem ser apresentados:

Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar;

Seu comprovante de residência e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito;

Comprovante de rendimentos individual e dos integrantes de seu grupo familiar;

Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda bruta de membro do grupo familiar;

Comprovantes dos períodos letivos referentes ao ensino médio cursados em escola pública, quando for o caso;

Comprovante de bolsa de estudo integral durante os períodos letivos referentes ao ensino médio, cursados em instituição privada, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso;

Comprovante de efetivo exercício do magistério na educação básica pública integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, quando for o caso;

Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, quando for o caso, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID;

Outros documentos que o coordenador do ProUni eventualmente julgar necessários à comprovação.

