Abertas as inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2020

Programa oferta intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos para estudantes da rede pública. Pré-cadastro online pode ser feito até o dia 11 de agosto.

Caroline Mesquita

Estudantes do ensino médio da rede pública brasileira, com idade entre 15 e 18 anos, terão a oportunidade de fazer um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. O programa Jovens Embaixadores 2020 está com inscrições abertas e os interessados devem preencher, até o dia 11 de agosto, o pré-cadastro online via Facebook www.facebook.com/JovensEmbaixadores, ou no link www.jovensembaixadores.org.br.

Os Jovens Embaixadores participam de oficinas e atividades sobre justiça social, empoderamento juvenil, liderança, empreendedorismo social e visitam pontos turísticos.

Para participar, o estudante deve obedecer aos seguintes critérios: ter nacionalidade brasileira; boa fluência oral e escrita em inglês; pouca experiência no exterior e nunca ter viajado aos Estados Unidos; pertencer à camada sócio econômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar e capacidade de comunicação, liderança e iniciativa; possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade; e estar atualmente engajado em iniciativa de impacto social em sua comunidade, por ao menos seis meses.

Depois do preenchimento do pré-cadastro, o aluno vai receber uma resposta informando se está de acordo com os pré-requisitos básicos para participar do programa, e se foi aprovado para a segunda etapa. As fases seguintes do processo de seleção envolvem envio de documentos, prova escrita e oral e, no caso dos semifinalistas, uma visita da Embaixada à sua casa.

A lista com os nomes dos aprovados será divulgada até 31 de outubro. A viagem aos Estados Unidos está programada para janeiro de 2020.

Jovens Embaixadores (JE)

O programa é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado norteamericano e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Criado em 2002, o JE leva, anualmente, 50 estudantes brasileiros para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. São selecionados jovens que se destacam em sua comunidade pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor.

(Com informações da Embaixada dos Estados Unidos da América)

