O Boticário cria kits especiais para presentear todos os tipos de pais

Inspirados em rótulos de cerveja artesanais, as sugestões reúnem ofertas com até 30% de desconto

Encontrar o presente certo para quem se esforça todo dia para dar o melhor conselho, as broncas certeiras e divide incontáveis momentos de aprendizados é uma linda forma de demonstrar amor. Para O Boticário, o Dia dos Pais é mais uma oportunidade para celebrar as histórias entre pais e filhos.

Neste ano, os kits desenvolvidos especialmente para a data foram inspirados em rótulos de cervejas artesanais, tendência que domina o mercado masculino e que tem tudo para agradar diferentes perfis na hora de presentear. São 7 kits especiais, com sugestões para todas as faixas de preço, a partir de R$ 99,90.

O visual “old school” das embalagens também revela curiosidades sobre os produtos e todos os segredinhos da marca de beleza mais amada pelos brasileiros (*). Tudo feito com um design atraente e moderno.

Entre as opções, estão os kits da linha Malbec, uma das principais marcas de perfumaria masculina brasileira. Ideal para os pais sofisticados, o kit Malbec regular vem composto por itens dois desodorantes colônias, balm e espuma para barba. Outra sugestão é o kit Malbec Club, indicado para os pais que se preocupam em cuidar da pele, sem abrir mão da sua fragrância preferida.

Os pais de espírito aventureiro vão gostar da fragrância de Arbo. O kit contém desodorante colônia, desodorante aerossol e shower gel que pode ser usado para cabelo e corpo. Além dos kits para a data, a marca ainda oferece combos regulares em promoção, com diferentes itens de perfumaria e cuidados masculinos, com preços a partir de R$ 39,90.

As opções para o Dia dos Pais do Boticário também são um presente para o meio ambiente, já que as embalagens dos kits elaborados para a data são produzidas com papel reciclado. As sugestões estão disponíveis em todas as lojas físicas da marca, revendedoras autorizadas e pelo e-commerce www.oboticario.com.br.

