Projeto Jovem Descolado realiza aula inaugural no próximo sábado (10)

O projeto capacita jovens com idade de 16 a 24 anos, nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque

O Sebrae no Amapá, realiza aula inaugural da 3º edição do Projeto Jovem Descolado. O evento acontece na sede da instituição em Macapá, no próximo sábado (10), às 16h. A ocasião, marca o início das atividades do projeto em 2019. O objetivo é capacitar jovens para o mercado de trabalho, assim como, oferecer conhecimento necessário para um empreendedorismo eficaz na vida pessoal, profissional e empresarial.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a partir do projeto, o jovem desenvolve e aprimora características do comportamento empreendedor, aliados as tendências e exigências do mercado para o futuro profissional.

“O Projeto Jovem Descolado, já capacitou mais de mil participantes em Macapá, Santana e Laranjal do Jari, e em virtude do resultado exitoso da capacitação em 2018, a edição 2019, inicia com atividades no município de Oiapoque”, disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Programação

A programação do lançamento conta com a apresentação do Projeto Jovem Descolado, realizada pela diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; com atrações artísticas e culturais; e com a palestra do jovem empreendedor conhecido nacionalmente, Davi Braga, que aos 13 anos, criou a primeira empresa, uma startup de venda de material escolar online, intitulada List-it, um exemplo para jovens e adultos que enxergam no empreendedorismo um caminho para a vida profissional.

Capacitação

As aulas do Projeto Jovem Descolado iniciam no mês de agosto, com carga horária de 110 horas. Ao final da capacitação, ocorre a formatura e posteriormente, é organizada pelo Sebrae e parceiros, o evento intitulado Balcão de Oportunidades, que consiste numa rodada de entrevistas e apresentação dos jovens às empresas, para possíveis contratações ou cargo reserva. A ação conta ainda com orientação empresarial.

Para mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato com a Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE/Sebrae), pelo número 3312 2834, falar com a gestora de projetos do Sebrae, Thaís Almeida.

Parceiros

O Sebrae no Amapá conta com a parceria da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS), Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Juventude (Sejuv), Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres (SEPM), Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes (Seafro), e com a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI), na edição 2019 do Projeto Jovem Descolado.

