Botijão de gás: preço reduz nesta semana

Dá dá para começar a planejar o almoço em família de domingo e, nesta semana, a refeição será mais barata. A Petrobras reduz, a partir desta segunda-feira (5), o preço do botijão de gás de cozinha (GLP).

A unidade de 13 kg, que antes custava R$ 26,20, agora sai a R$ 24,06 – uma queda de 8,16%. O novo valor é o menor desde pelo menos novembro do ano passado.

O efeito da redução para as distribuidoras e revendedoras vai variar de acordo com os estoques. A expectativa do Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) é de que a queda possa chegar a 17%.

Via Metro Jornal

