Presidente do TRE empossa nova juíza eleitoral da 2º Zona

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Rommel Araújo, empossou na tarde desta segunda-feira (5) como titular da 2ª Zona Eleitoral a juíza Eleusa da Silva Muniz. Ela terá um mandato de dois anos, biênio 2019/2021. A magistrada substitui o juiz Luiz Nazareno Borges Hausseler que ocupou o cargo no período de 2017-2019.

Durante a posse, o presidente do TRE saudou a nova titular da 2ª Zona Eleitoral e deu boas-vindas à juíza. Por sua vez, a magistrada ressaltou que se empenhará no novo desafio profissional, assim como fez ao longo de sua carreira na magistratura.

Eleusa Muniz é natural de Itapuranga – Goiás, tem 63 anos, casada e possui três filhos, cinco netos. A juíza é formada em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e também tem formação em Letras e Nutrição.

Atua como magistrada há 26 anos, e já trabalhou nos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes, Porto Grande, Santana e agora em Macapá como titular do Juizado da Microempresa.

2ª Zona Eleitoral

A 2ª Zona Eleitoral fica localizada na Av Mendonça Junior,1452 – centro. Tem um eleitorado de cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa (165.590) eleitores. É o maior colégio eleitoral do Estado.

