Universidade de Brasília cria disciplina para estudar o direito dos animais

A Universidade de Brasília terá, pela primeira vez, uma disciplina sobre direito dos animais. Neste segundo semestre, a Faculdade de Direito oferece a disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais. E mesmo quem não for aluno da UnB vai poder acompanhar as aulas. O curso abriu 100 vagas, sendo 70 delas para estudantes da graduação e as outras 30 abertas à comunidade em geral.

As aulas são ministradas por professores do grupo “O Direito Achado na Rua” e começam nesta quarta-feira, às 7 horas da noite. É uma parceria das Faculdades de Direito e de Comunicação da UnB, com o Grupo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades.

Uma outra parceria da Faculdade de Direito, dessa vez com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, cria a Escola de Alto Estudos Interdisciplinares, que dá início também neste segundo semestre aos cursos e disciplinas sobre desigualdade e justiça social.

São oferecidos um curso de extensão, uma disciplina de pós-graduação e um pós-doutorado, com a presença de mais de 20 professores estrangeiros. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, pela internet.

Curtir isso: Curtir Carregando...