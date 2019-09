Revitalização do Mercado Central de Macapá está com mais de 80% das obras concluídas

A Prefeitura de Macapá deu início à fase final da obra de revitalização do Mercado Central do Município. Com 87,6% já em conclusão, um dos cartões postais da cidade ganha novos ares, novos espaços, porém, mantendo a sua arquitetura colonial.

Ampliado e revitalizado com recursos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e do Tesouro do próprio Município, o Mercado Central de Macapá ganha em sua área interna aproximadamente 60 boxes, com divisórias em vidro, quiosques, área para shows, elevadores, novas escadas, telhado termo acústico, piso em porcelanato e, na parte externa, calçadas por toda a área do entorno, além de um espaço de jardim na entrada.





Acompanhado de secretários e outras autoridades, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, visitou o local na manhã do último sábado, 30. “Estamos avaliando os últimos detalhes antes da inauguração do mercado, que é um símbolo da nossa história. A revitalização irá trazer mais desenvolvimento, geração de emprego e renda. A modernização proporcionará mais conforto aos trabalhadores, porém, mantendo o estilo e as características coloniais do prédio, construído em 1953”, destacou.

O gestor também aproveitou para conversar e ouvir os comerciantes do local como a costureira Maria Cipriano. Trabalhando no local há 49 anos, a comerciante revelou estar ansiosa pela entrega da obra. “Eu vi esse rapaz nascer, conheço toda a história da família, sei que ele é comprometido, estou contente com a visita do prefeito Clécio. Tenho certeza de que ficará mais lindo para que as pessoas sintam o mesmo orgulho que eu tenho, de olhar esse lugar e relembrar tantas histórias vividas aqui”, comentou a costureira.

A obra do mercado passou por alguns entraves, como atrasos de repasses federais. Superado esses problemas, a gestão prevê a entrega do novo Mercado Central até novembro de 2019. “Estarei toda semana visitando cada obra que está em andamento em nossa cidade. Esse é o momento que posso ouvir de perto a contribuição da população. Apesar das chuvas prolongadas e de um curtíssimo tempo de verão para trabalhar, o comando agora é tocar os serviços”, explicou Clécio.

Na visita à obra do Mercado Central estiveram presentes o vereador Caetano Bentes; os secretários municipais de Obras, David Covre; de Desenvolvimento Econômico, Richardson da Silva e o representante da Secretaria de Manutenção Urbanística, Carlos Madeira; diretores do Macapatur, Elianey Farias e da Fumcult, Rita Seabra.

Amelline Borges

Curtir isso: Curtir Carregando...