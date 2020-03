Amapá contabiliza hoje 205 casos de Coronavírus sendo investigados

O Governo do Amapá divulga o boletim informativo desta quinta-feira, 26, sobre a situação do novo coronavírus no estado. As notificações ocorreram em nove municípios.

Com isso, o Amapá tem agora 205 casos sendo investigados e dois confirmados. Das amostras analisadas pelo Governo do Estado e analisadas ao Instituto Evandro Chagas (IEC), 98 foram descartadas.

As informações são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar e implantar ações de prevenção e enfrentamento ao COVID-19.

