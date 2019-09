Enade: Questionário do Estudante deve ser preenchido pelos candidatos

Procedimento pode ser realizado até 21 de novembro

Iniciou na última segunda-feira (2) o prazo para preenchimento do Questionário do Estudante. O procedimento deve ser realizado por alunos de cursos superiores que se formaram neste ano e que irão passar pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudante (Enade). A prova está prevista para o dia 24 de novembro. Os estudantes têm até o dia 21 do mesmo mês, três dias antes da prova, para preencher o questionário.

O Enade é um dos pré-requisitos para a conclusão do curso, colação de grau e aquisição do diploma dos estudantes. Além disso, serve para avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes do curso.

Todos os formandos precisam preencher o formulário, incluindo os que pretendem solicitar dispensa da prova, pois o concluinte que não o fizer fica impossibilitado de colar grau. Com o objetivo de coletar informações sobre o perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes, o questionário é realizado exclusivamente pelo Sistema Enade.

Sobre o exame

Serão avaliados, neste ano, estudantes dos cursos ligados às áreas de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; Ciências da Saúde, Ciências Agrárias; e grau tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de produção alimentícia, recursos naturais, militar, áreas de saúde, ambiental e segurança.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

