Dia Mundial da Alimentação serve para alertar para o desperdício e a fome no mundo

Dia é comemorado nesta quarta em 150 países

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos anualmente no mundo – a quantidade corresponde a 30% do total produzido.

Para refletir sobre a problemática, o Dia Mundial da Alimentação é celebrado anualmente em 150 países no dia 16 de outubro e tem o objetivo de alertar para a necessidade da produção alimentar sustentável, além de alertar sobre a fome, pobreza e desnutrição no mundo e reforçar a cooperação econômica e técnica entre países em desenvolvimento.

Um dos caminhos que podem ser feitos para amenizar o desperdício é através do reaproveitamento dos alimentos. A nutricionista Flávia Leis prefere o termo aproveitamento integral dos alimentos. “Acho que existe um preconceito em relação ao termo reaproveitamento. As pessoas pensam que vão comer somente as cascas, talos ou sementes. Na verdade, a gente pode fazer o aproveitamento integral, dependendo do alimento”, explica.

Além disso, para Flávia, o erro na técnica de preparo também conta. “Às vezes na hora de descascar uma cebola, por exemplo, em vez de tirar aquelas tampas superiores e uma pequena camada de casca, fazem um descarte de uma parte maior sem necessidade”, diz a profissional. São essas pequenas atitudes, atreladas ao compartilhamento de alimentos que não iremos mais consumir, que podem contribuir para a construção de um mundo com menos desperdícios de alimentos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

