Feira em Manaus abre inscrições para primeira edição de 2020

Nesta terça-feira (10), começam as inscrições para os empreendedores que desejam garantir vaga na primeira Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) de 2020. O cadastro deve ser feito através do site www.fas-amazonas.org.

O evento, considerado um dos principais do setor de economia verde, criativa e solidária de Manaus, volta a ocorrer no dia 16 de fevereiro, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10. A proposta é construir uma “ponte” entre o pequeno empreendedor e o público, estimulando a busca por alternativas mais sustentáveis na hora das compras.

A edição que encerrou 2019, realizada no dia 1º deste mês, reuniu mais de 2,4 mil visitantes e cerca de 100 expositores. O público teve a oportunidade de aproveitar gratuitamente uma programação variada, envolvendo música, lazer, cultura, ações educativas e atividades ligadas à saúde e bem-estar.

“Concluímos o ano com saldo positivo, não só em número de público, mas de expositores que enxergam no evento um espaço de valorização. A Feira da FAS levanta a bandeira da economia criativa, da sustentabilidade, incentivando a população sobre consumo consciente e sobre a importância de comprar diretamente de quem faz”, enfatizou a coordenadora do evento, Paula Gabriel.

Podem se cadastrar para a edição de fevereiro expositores que atuam nas áreas de gastronomia, jardinagem e variedades como artesanato, design, decoração, moda, entre outros. Após o encerramento das inscrições, será realizada uma seleção dos participantes com base na sustentabilidade, criatividade e contribuição dos produtos e serviços para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Os formulários para o cadastro de empreendedores ficarão abertos até quinta-feira (12) e a lista dos negócios selecionados será divulgada através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas), nesta sexta-feira (13). Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected].

