Jovens que cumprem medida socioeducativa realizam Enem PPL

A prova será aplicada nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de dezembro

Aproximadamente 46 mil pessoas que vivem em centros de atendimento socioeducativo irão realizar, nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de dezembro, o Exame Nacional do Ensino Médio exclusivo para adultos que cumprem penas privativas de liberdade e jovens submetidos a medidas socioeducativas (Enem PPL).

A edição atual do Enem PPL (2019) superou o número de inscritos em 2018, quando o exame foi aplicado para 41.044 participantes. A edição do exame deste ano tem 1.228 instituições inscritas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da prova, recebeu inscrições em 25 estados e no Distrito Federal. São Paulo é o estado com o maior número de inscritos, com 5.832 inscritos.

Os inscritos do Enem PPL que já concluíram ou estejam prestes a terminar o ensino médio neste ano podem utilizar a nota no exame para ingressar na educação superior. Já os participantes que não estejam cursando ou não concluirão o ensino médio no ano letivo de 2019 utilizam a nota apenas como mecanismo de avaliação de conhecimento.

Com base em critérios usados pelo Ministério da Educação (MEC), o Enem PPL permite o acesso ao ensino superior por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Sobre a prova PPL

O exame é composto por uma redação e quatro provas objetivas, cada uma delas com 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática.

*Matéria produzida com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

