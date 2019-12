Carrie Lam promete restaurar ordem em Hong Kong com apoio da China

Protestos no território ocorrem há seis meses seguidos

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, prometeu restaurar a ordem no território, dando a entender que o presidente chinês Xi Jinping daria apoio a operações para reprimir protestos violentos.

Lam se encontrou com autoridades do alto escalão da China em Pequim nesta segunda-feira (16), incluindo o presidente Xi Jinping e o premiê Li Keqiang. A visita teve como motivo reportar às autoridades chinesas sobre o mais recente desenvolvimento da situação em Hong Kong.

Após o encontro, ela disse ter sido encorajada pela compreensão demonstrada por Xi com relação a sua forma de governar. Lam chamou a atenção para a diminuição no número de atos violentos, mas afirmou que, apesar disso, as hostilidades continuam ocorrendo.

A chefe do Executivo enfatizou que suas prioridades são acabar com a violência e restaurar a ordem na sociedade. Ela disse que o apoio do governo central será necessário para estabilizar a economia de Hong Kong.

O presidente chinês manifestou apoio a Lam durante a reunião. Ele disse que ela vem governando Hong Kong com coragem e senso de responsabilidade durante o que ele se referiu como “um momento extremamente complicado”. As manifestações em Hong Kong vêm ocorrendo por seis meses seguidos.

