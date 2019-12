Como acumular milhas com as compras de final de ano?

Saiba como converter as compras de fim de ano em passagens para sua próxima viagem!

A época de final de ano é sempre muito corrida e chega recheada de despesas extras. Mesmo com o auxílio do décimo terceiro fica complicado se organizar e não terminar dezembro no vermelho. Entretanto, com um pouco de planejamento é possível passar longe das dívidas e ainda acumular milhas no cartão.

Se você quer curtir uma viagem em 2020 e já quer garantir a passagem com as compras de natal e ano novo, o primeiro passo é ter um cartão para milhas, que é habilitado para realizar a conversão de compras em pontos ou diretamente em milhas. Em seguida, é só planejar as compras de final de ano e escolher o destino das próximas férias!

Como acumular pontos?

Atualmente, a maneira mais rápida de acumular milhas é através das compras realizadas com o cartão de crédito e não mais pelas viagens feitas. A maioria das pessoas faz mais compras do que viagens de avião, logo, consegue reunir mais pontos no cartão de crédito que podem ser convertidos em milhas.

Isso significa que todas as compras feitas pelo cartão de crédito são convertidas em pontos. Normalmente, cada banco possui o seu próprio programa de pontos e você pode verificar qual a taxa de conversão entre reais gastos e pontos. Dessa forma, também é possível se planejar para as compras de final de ano.

Um detalhe que poucas pessoas se atentam é: buscar realizar todas, ou pelo menos a maioria, das compras em apenas um cartão. Dessa forma, você reune todos os pontos em um lugar só e diminui as chances de perder milhas futuras.

Outra dica importante é ficar de olho nas promoções realizadas pelas instituições financeiras em relação ao acúmulo de pontos, mais frequentes no fim do ano. Normalmente, bancos e empresas fazem parcerias e concedem ao consumidor mais pontos do que o normal com compras feitas naquele estabelecimento – seja pela internet ou em lojas físicas.

Com a chegada da época de natal e ano novo, muitos devem ser levados em conta – até mesmo aqueles que não estão programados. Assim, esse é o momento perfeito para saber a melhor forma de gastar no cartão de crédito para acumular a maior quantidade de milhas possível para o ano seguinte.

Escolha um programa de fidelidade

Os pontos acumulados no cartão de crédito podem ser trocados por uma infinidade de benefícios e produtos, entre eles, estão as milhas. É possível trocar diretamente por passagens de avião ou presentes, assim como é possível garantir porcentagens de desconto em lojas parceiras.

Para quem tem o foco nas milhas e na viagem das próximas férias, é necessário saber fazer boas escolhas dentro do programa de pontos de cada cartão. Sendo assim, o mais indicado é pesquisar sobre qual programa de milhas disponível oferece as maiores vantagens na hora da conversão de pontos para milhas.

Por serem grandes instituições, os bancos possuem convênio com a maior parte dos programas de milhas. Com certeza, será possível encontrar os principais programas disponíveis para realizar a troca de pontos. Assim, basta você conhecer um pouco mais sobre cada um para realizar a sua escolha.

Além da taxa de conversão, também é interessante levar em consideração o destino da sua próxima viagem. Caso você já tenha escolhido, veja as companhias aéreas que realizam esse trajeto e faça uma estimativa de quanto as passagens vão custar se forem pagas em milhas.

Em seguida, é só fazer a escolha do melhor programa de fidelidade para realizar a troca das milhas. Ao optar por apenas um, você concentra suas milhas em um lugar só e as chances de conseguir comprar passagens sem ter que complementar com alguma quantia em dinheiro é bem maior.

Fique atento ao vencimento

Ainda é muito comum que algumas pessoas simplesmente esqueçam que existe o programa de pontos no cartão de crédito. Apesar de ser um benefício que pode ajudar a economizar no dia a dia, ou até mesmo uma forma de fazer o seu dinheiro render mais, tem muita gente que não se atenta para isso e acaba perdendo muitos pontos.

Não é incomum que os pontos obtidos através de compras no cartão de crédito tenham uma data de validade. A validade costuma variar entre 12 meses e 36 meses, dependendo do banco. Dessa forma, quem não possui o costume de olhar o programa de pontos pode perder e ficar sem trocar por nada.

Sendo assim, as compras de fim de ano são um bom momento para garantir os presentes de natal e ano novo, bem como a viagem das próximas férias. O importante é se organizar para não gastar demais, concentrar as compras em um cartão só e ficar bem atento à taxa de conversão e data de validade!

