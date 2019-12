Incentivo aos estudos: ‘Nosso Natal Educa’ entrega kits escolares a crianças e adolescentes carentes

“É uma boa ajuda para a gente que não tem condições de comprar”, agradece mãe de um dos beneficiados

Uma árvore de Natal diferente decorou as unidades do Educa Mais Brasil. Vazias, elas eram um convite aos mais de 700 colaboradores do maior programa de inclusão educacional do país. Ao invés de brinquedos, o time foi motivado a doar itens que farão a diferença na vida de crianças e adolescentes o ano inteirinho. Mochilas, cadernos, lápis, borracha se transformaram em sorrisos. “É uma boa ajuda para a gente que não tem condições, veio em boa hora. A gente fica imaginando como comprar, de onde vai sair o dinheiro e ver minha filha feliz assim me deixa mais feliz”, contou emocionada a doméstica Jocilene Santos, vendo a alegria da filha Tamires, 9, ao exibir a mochila e o material escolar que ganhou.

Quem “adotou” a pequena Tamires foi a xará Thamires Santos, jornalista que trabalha no setor de Marketing do Educa Mais Brasil. “Acho que foi total ação do destino. O nosso nome e sobrenome serem iguais. Fiquei surpresa com tamanha coincidência. Quando eu soube da emoção dela e da mãe ao receberem o meu presente, também fiquei emocionada. Escolhi cada item do material escolar dela com muito carinho”, conta Thamires.

Intitulada Nosso Natal Educa, a campanha arrecadou mais de 3 mil itens escolares e 300 quilos de alimentos e beneficiou 287 famílias. A entrega das doações aconteceu na manhã de sexta-feira (20), na creche-escola Nossa Senhora das Graças, localizada em um bairro carente de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. “É um motivo de felicidade. Viemos fazer o que fazemos todos os dias, incentivar o estudo, a educação. Nosso trabalho possibilita que milhares de brasileiros se desenvolvam com apoio de uma bolsa de estudo. Esta ação é uma forma de incentivar também outras famílias que não chegam até nós”, destaca a diretora comercial do Educa Mais Brasil, Andreia Torres.

Uma manhã festiva foi o ponto alto da ação. Música, apresentação teatral e muitos sorrisos compuseram o cenário de um momento tão aguardado e especial, de uma causa tão nobre, que reforçou a importância da educação. Gratidão, solidariedade e emoção: essas palavras tão simples, mas de significado grandioso, resumem bem o sentimento de famílias de estudantes, de funcionários do Educa Mais Brasil e dos dirigentes da creche-escola Nossa Senhora das Graças.

Durante o evento, Fernando Andrade, vice-presidente da associação Nossa Senhora das Graças, que mantém o projeto sem fins lucrativos, reforçou o estímulo à educação. “Vocês devem continuar incentivando os filhos de vocês na escola. Gratidão a toda equipe que trouxe esses presentes para a gente. Estamos muito felizes, muito mesmo”, disse Fernando.

Os mimos foram além dos itens básicos sugeridos. Todas as crianças ganharam mensagens de boas festas e incentivo aos estudos personalizadas. “Que 2020 seja um ano feliz e de muito estudo para que você consiga realizar todos os seus SONHOS”, desejou a jornalista Fernanda Carvalho, para a pequena Maria Clara, de 5 anos.

Mais de 700 funcionários do Educa Mais Brasil, que trabalham para ajudar milhares de pessoas de todo o país a terem acesso à educação de qualidade através de uma bolsa de estudo, “adotaram” crianças e adolescentes e doaram kits escolares para fazer a diferença na vida deles durante todo ano letivo.

A instituição escolhida para receber as doações foi o projeto social Construindo o Amanhã, que mantém a creche-escola Nossa Senhora das Graças. Lá, por coincidência, muitas das cartinhas destinadas ao “bom velhinho” pediam material escolar.

A creche-escola atende a 152 crianças de 1 a 5 anos, em tempo integral. No espaço também funciona outra iniciativa que recebe mais 150 crianças e adolescentes, na faixa etária dos 3 aos 16 anos, no contra turno da escola. No local, são oferecidos serviços de convivência, oficina de música, dança, capoeira, judô, reforço escolar, dentre outras atividades.

