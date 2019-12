Vai viajar neste fim de ano? Confira dicas para uma viagem segura e sem imprevistos

Tenha uma viagem segura e saudável neste réveillon

Muitas famílias vão aproveitar o fim de semana para colocar o pé em direção ao destino que escolheram para o réveillon. Independentemente da maneira de que é feito o deslocamento, seja carro, de ônibus ou de avião, é preciso tomar alguns cuidados antes e durante o percurso. Se a viagem for feita com o veículo da família, é importante que o motorista esteja bem descansado para evitar qualquer tipo de acidente.

— Quem tem algum problema de coluna, de ombro, de punho, de tendinite ou de bursite precisa conhecer seus limites e levar suas medicações para as crises. Quem tem pressão alta ou diabetes também não pode esquecer os medicamentos de rotina — diz Odenice Souto, ortopedista no Hospital Adventista Silvestre.

Para evitar dores na coluna durante o deslocamento, o indicado é manter o banco levemente inclinado (de 100 a 110 graus) para apoiar completamente a lombar.

Quem vai levar crianças no carro precisa ficar ainda mais atento, orienta Patricia Rezende, pediatra do Prontobaby:

— É importante sempre manter a criança na cadeirinha em todos os momentos e levar lanches leves no carro, como frutas e água. Preparar brincadeiras para passar o tempo no carro, como nomear objetos, animais e cores utilizando diferentes letras, é uma opção para entreter os pequenos. Se as crianças costumam enjoar, é importante avaliar antes com o pediatra o uso de algumas medicações.

