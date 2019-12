WhatsApp deve receber modo escuro no Android em breve; iOS ainda não

Quem acompanha diariamente as notícias de tecnologia, principalmente relacionadas a aplicativos, sabe que não é de hoje que o Facebook vem trabalhando para fazer com que o mensageiro WhatsApp tenha entre as suas configurações o “Modo escuro”, tanto na versão Android quanto iOS.

Porém, os testes iniciais mostraram que o fundo preto esperado ainda estava um pouco acinzentado em relação ao esperado e que era preciso realizar uma adaptação para que cada modelo de tela aplicado nos smartphones conseguisse proporcionar a mesma experiência de uso.

Além de ser algo visualmente atrativo para os usuários, é uma forma das empresas conseguirem proporcionar uma boa economia da bateria, já que conteúdos com ampla quantidade de cores, principalmente em displays AMOLED, tende a consumir mais energia do que o esperado.

De acordo com o site WABetaInfo, o modo escuro já está pronto para ser implementado na versão Android do aplicativo, podendo até mesmo ser experimentado por quem possui o Android 10 instalado no celular, por meio das configurações do sistema. Porém, os donos de iPhone vão ter que esperar mais um pouco, pois o iOS pode ganhar duas versões do modo, que serão acessadas por meio do menu de acessibilidade do sistema.

