Volta para casa movimenta rodovias e aeroportos após o réveillon

Fluxo de pessoas deve permanecer até 5 de janeiro

Após o feriado de réveillon desta quarta-feira (1º), rodovias e aeroportos costumam receber grande fluxo de pessoas que voltam para casa ou viajam de férias.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), quase dois milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos até o próximo dia 5. A empresa está fazendo o monitoramento de sua rede com objetivo de garantir conforto e segurança de operadores aéreos e usuários. São esperadas 15.554 mil operações de pousos e decolagens.

De acordo com a Infraero, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), deve receber cerca de 675 mil passageiros entre 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020. No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, devem embarcar 1,5 milhão de passageiros neste período.

Rodovias

O Grupo CCR Via Lagos, antiga Companhia de Concessões Rodoviárias, informou que a previsão é que na volta do réveillon, 49 mil veículos passem pela Via Lagos, que que percorre a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Nesta quinta (2), devem passar pela rodovia cerca de 59 mil motoristas. Já a rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro – São Paulo, tem tráfego normal na pista expressa e tráfego lento na marginal.

