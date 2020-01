Google Assistente está chegando ao Chrome

2020 parece ser um ano com muitas mudanças para o Chrome, da Google. Dentre elas esperamos mais segurança com o anúncio do fim dos cookies de terceiros, o que deve garantir maior privacidade também. Mudanças na interface também estão chegando com um novo design para as abas além de um editor para capturas de telas, os famosos prints.

Porém, dessa vez há um novo recurso que deve ajudar muito na navegação online: a Assistente do Google. Embora ela já esteja disponível no Android, sabemos que ela fica esquecida algumas vezes simplesmente por não estar integrada em um aplicativo. O que o site MSPowerUser diz é que o ícone de pesquisa por voz será substituído pelo da Assistente.

Como podemos presumir, a mudança não será apenas visual. A assistente virtual vai realmente se integrar ao Chrome de forma bastante íntegra. Ainda não é possível dizer se ela vai funcionar de forma independente dentro do navegador, porém, podemos presumir que ele vai depender do aplicativo do Google para funcionar.

Segundo o XDA Developers experimentos internos foram encontrados na versão Beta do Chrome por meio das Flags, que podem ser habilitadas ou não e também removidas a qualquer momento. A Flag encontrada está descrita como “Use Assistant for omnibox voice queries” ou “utilize a Assistente para consultas de voz barra de endereços”, traduzido para o português.

