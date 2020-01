MPMG apresenta denúncia contra Vale por rompimento de barragem

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou, hoje (21), que apresentou à Justiça denúncia contra 16 pessoas, além da mineradora Vale e a empresa Tuv Sud, pelo rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no ano passado.

Os detalhes da denúncia foram apresentados às 15h, durante entrevista coletiva.

Desde a tragédia, o Corpo de Bombeiros permanece realizando buscas para encontrar os corpos. A barragem se rompeu em janeiro de 2019, resultando em mortes e na destruição de casas e equipamentos públicos na cidade, que fica próxima à capital mineira, Belo Horizonte.

