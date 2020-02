Google pede para usuários trocarem o novo navegador Microsoft Edge pelo Chrome

Microsoft Edge baseado no Chromium foi lançado em janeiro deste ano

Fabio Rosolen

O Google e a Microsoft têm um relacionamento um pouco complicado. As duas empresas colaboram em alguns projetos e algumas vezes também usam táticas questionáveis para tentar atrair usuários para seus produtos.

Um exemplo recente é que o Google começou a usar seus sites e serviços para pedir que os usuários do novo Microsoft Edge baseado no Chromium migrem para o Google Chrome. O novo navegador da Microsoft foi lançado em janeiro deste ano para Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 e macOS. Usuários interessados podem fazer o download do navegador aqui ou podem aguardar até que ele seja oferecido através do Windows Update.

Além de exibir uma notificação na Chrome Web Store quando o usuário tenta baixar alguma extensão, já que o navegador da Microsoft é completamente compatível com as extensões disponíveis para o navegador do Google, outros sites e serviços como o Google Docs, Google News, Google Translate e até mesmo no próprio site de busca do Google também começaram a pedir que os usuários troquem o novo Microsoft Edge pelo Google Chrome.

