Confirmado! Edital do concurso Banco do Brasil 2020 terá vagas de nível médio; Inicial de R$ 4 mil

A remuneração inicial do escriturário do BB é de R$ 4.036,56, além de benefícios. O cargo exige apenas o nível médio e a carga horária de 30 horas semanais.

O concurso Banco do Brasil 2020 foi confirmado pela Assessoria de Imprensa do órgão, que segundo o porta voz deve ser lançado ainda em 2020. De acordo com dados colhidos junto a uma fonte da instituição, os preparos estão avançados e a banca organizadora também já foi escolhida. O edital está em processo de elaboração, com previsão para ser divulgado em março.

A Assessoria de Imprensa do BB relata que o intuito é recrutar escriturários para a área de tecnologia. Mas, além do cargo, a instituição pode liberar vagas para escriturário generalista, profissionais com perfil tradicional e desempenho nas atividades administrativas/bancárias.

Segundo informações, o concurso terá abrangência nacional, contemplando diferentes estados do Brasil.

Atribuições dos cargos de escriturário generalista e de tecnologia

O cargo exige apenas a formação de nível médio. As atribuições das funções, tanto de escriturário generalista (tradicional) quanto o de tecnologia, descritas nos últimos editais de 2015 e 2018, são as de atendimento ao público e no caixa (se necessário), contatos com clientes, emissão de informações aos clientes e usuários.

Outros atributos são a atualização/manutenção de dados dos sistemas operacionais; controles estatísticos; redação de correspondências; verificação de relatórios e documentos; além de qualquer outra atividade equivalente ao cargo ocupado no BB.

Remuneração e benefícios

A remuneração do escriturário é R$ 4.036,56, estando no valor já incluso os auxílios alimentação e refeição. A carga horária de trabalho é 30 horas semanais.

Mas além disso, o contratado pode receber outros benefícios. Há direito a auxílio-transporte, conforme o local em que resida e a agência em que estiver lotado; planos de saúde e odontológico; previdência privada com participação do banco; participação nos lucros; auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência.

Outro ponto muito importante na instituição é o investimento na qualificação do quadro de funcionários, além da possibilidade de ascensão profissional.

