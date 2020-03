7 mudanças necessárias para emagrecer

Zanon Macedo

Um estudo da “The National Weight Control Registry” da Universidade do Colorado, pesquisou quais as variáveis que são relevantes para o emagrecimento e a manutenção do peso perdido, foram analisadas mais de 10 mil pessoas que perderam mais de 13kg e mantiveram esse peso por mais de 12 meses.

Durante as análises foi constatado comportamentos que são relevantes para emagrecer, chegou-se a conclusão de que são 7 os hábitos principais que se deve mudar para conquistar o peso desejado.

Me acompanha que vou te contar quais são:

1° Modificação na alimentação: Parece óbvio e é. Adquirir o hábito de uma alimentação saudável que traga o déficit calórico negativo é um dos hábitos que precisam ser alterados. Ninguém emagrece se enchendo de fast-food e comida calórica.

Veja também:

Mulheres são maioria na gestão da educação básica no Brasil

Bioparque da Amazônia terá entrada gratuita para público feminino aos domingos de março

2° Aumento da atividade física: Isso quer dizer aumentar toda sua atividade física diária, não apenas nos horários que você reserva para executar seus exercícios, mas durante todo o seu dia, como executar caminhadas até locais próximos, usar a escada ao invés do elevador, ou seja, se movimentar mais.

3° Exercício físico durante uma hora por dia: Além de se movimentar mais, é importante dedicar uma parte do seu dia para exercícios que auxiliem no seu objetivo, podendo ser corrida, musculação, futebol e muitos outros mais. O importante é executar um exercício e fazê-lo como uma rotina.

Veja mais na Tribuna do Paraná

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...