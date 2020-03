Valiosas dicas para economizar e sair do vermelho. Quatro em cada 10 brasileiros querem reduzir seus gastos mensais em 2020, segundo pesquisa da CNDL/SPC (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas/Serviço de Proteção ao Crédito).

Seja por causa do orçamento que anda apertado, porque o salário termina antes do fim do mês ou porque quer mudar o seu perfil de endividado para investidor, o primeiro passo é reconhecer os excessos e colocar todos os gastos e ganhos no papel.

Confira as dicas dos especialistas Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), e da educadora financeira Teresa Tayra:

1) ORÇAMENTO DOMÉSTICO

Crie uma planilha – no computador ou numa caderneta – e coloque todos os seus rendimentos e gastos do mês, inclusive as menores despesas.

A planilha tem dois objetivos: educar e identificar os excessos cometidos ao longo do mês.

“É na planilha que você vai conseguir perceber todas as despesas que tem no mês. Se você gasta dentro do orçamento, não terá de recorrer a empréstimos e pagar juros, medidas que acabam contribuindo para acumular dívidas”, diz Oliveira.

Para Teresa, a principal lição para quem quer se educar financeira é “sair do piloto automático de seus consumos”.

2) PEQUENOS GASTOS

Muitas vezes, aquele gasto pequeno que é feito diariamente de forma até inocente, pode se transformar no grande vilão no fim do mês.

Afinal, se somar o acumulado, de R$ 5 em R$ 5, se chega a R$ 500.

3) COMPRAS A PRAZO

É a mesma regra aplicada para os pequenos gastos. De pouco em pouco, você pode comprometer todo o seu orçamento do mês.

4) CUSTOMIZE ROUPAS

Em vez de sair comprando as novidades expostas nas vitrines a cada mudança de estação, que tal customizar as roupas que já existem no seu guarda-roupa.

“Use e abuse da criatividade”, comenta Teresa.

