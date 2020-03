Sinais de vida? NASA descobre caverna subterrânea em Marte

A NASA divulgou neste domingo (01) um buraco descoberto por acaso em Marte. Capturado em 2011 pela HiRISE, câmera de bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), o buraco parece ser uma espécie de entrada para uma caverna subterrânea.

Localizado nas proximidades do vulcão Pavonis Mons, o buraco tem aproximadamente 35 metros de diâmetro, de acordo com as análises feitas por pesquisadores. A agência estima que o local tenha cerca de 20 metros de profundidade, segundo o ângulo interno da sombra que aparece nas imagens capturadas.

Buracos como esse são de grande interesse de pesquisadores, uma vez que seu interior oferece certa proteção contra a vida hostil na superfície do Planeta Vermelho. Dessa forma, esses locais podem ser bons candidatos para abrigar vida marciana que, em seu interior, conseguiriam se manter longe das fortes radiações solares.

Por esse motivo, esses locais são ideais para servirem de apoio em expedições humanas. Por exemplo, astronautas poderiam utilizar esses buracos para construir abrigos subterrâneos. Segundo a agência, essa região deve receber missões de exploração no futuro com o objetivo de procurar por sinais de vida marciana.

