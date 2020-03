Personal Trainer inspira e orienta mulheres para uma vida mais feliz e saudável após sofrer com síndrome do pânico e abusos

Especialista em educação física e nutrição desenvolve projeto para mudar a vida feminina através de treinos e boa alimentação

Os desafios da nossa vida muitas vezes nos inspiram a achar nossa verdadeira vocação, não foi diferente com Raqueli Dallacqua. Depois de superar uma síndrome do pânico há cinco anos e sofrer abusos durante a infância, a personal trainer de 40 anos se dedica a acompanhar, orientar e cativar mulheres a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo.

“Meu objetivo é transformar não somente o corpo mas a vida das mulheres, trazendo autoestima elevada, saúde, empoderamento e felicidade. Ultrapassar barreiras, vencer traumas e limitações, fazendo com que se tornem pessoas mais fortes, descobrindo quem realmente são”, explica a profissional.

Entre 7 e 8 anos de idade, sofreu abuso sexual por um período de quase dois anos. Há 5 anos atrás, Raqueli conviveu com a síndrome do pânico, as crises constantes fizeram com que ela ganhasse 10 quilos nesse período. “Depois de me recuperar e com muito esforço voltar à minha forma física mais saudável, percebi a importância que isso tem na nossa vida, não é só sobre saúde ou estética, é principalmente sobre estar feliz com seu corpo e desenvolver toda sua capacidade de superar qualquer obstáculo”, conta a especialista.

A personal explica o que motivou ela a seguir essa carreira. “Me tornei Personal a partir de uma vontade primeiro de me tornar médica, queria trazer saúde e ajudar pessoas. Porém eu não tive condições financeiras para arcar com uma faculdade de medicina, o que foi bem melhor. Como personal e especialista em nutrição posso ajudar as pessoas a manterem a saúde em dia e não precisarem de cuidados médicos”, conta Raqueli.

Formada em Educação física pela Universidade São Judas Tadeu, pós graduada em fisiologia do exercício e com especializações em nutrição esportiva, treinamento feminino e funcional, a profissional foca seu trabalho no público feminino. “Busquei a especialização em treinamento de mulheres, além de ter um conhecimento mais amplo, muitas delas se inspiram em mim”, explica.

A consultoria online da educadora consiste em um atendimento individualizado e completo, contando com avaliações, prescrições de treinos, orientações alimentares e acompanhamento por dois meses.” Além de usar o WhatsApp para manter contato com as alunas, estou construindo um produto digital com vídeos para as mulheres treinarem sem sair de casa”, revela a Personal.

