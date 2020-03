China registra 55 novos casos de covid-19

Quase todos são procedentes do exterior, segundo autoridades de saúde

A China anunciou hoje 55 novos casos de covid-19, quase todos oriundos do exterior, no momento em que o país suspendeu temporariamente a entrada de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes.

As autoridades de saúde chinesas informaram que 54 casos são importados, ou seja, pessoas que estão voltando do exterior, e apenas um caso de contágio local, também detectado na província de Zhejiang, no leste do país.

A Comissão de Saúde da China disse que, até a meia-noite dessa quinta-feira (26), morreram mais cinco pessoas no país, devido à infecção pelo novo coronavírus, o que eleva para 3.292 o número de mortes.

Wuhan, no centro da China, onde foram detectados os primeiros casos de covid-19, teve quatro das cinco mortes, o que aumenta para 2.535 o total de mortes na cidade.

Quando a doença começou a atingir o resto do mundo, muitos chineses regressaram ao país, que passou a registrar centenas de casos procedentes do exterior.

Para impedir uma segunda onda de contágios, o governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.

Na quarta-feira (25), o governo anunciou a suspensão temporária da entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo quem tem visto ou autorização de residência, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.

A medida abrange estrangeiros com visto de negócios ou de estudo, ou com autorização de residência, por motivos de trabalho ou reunião familiar, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O número de casos diagnosticados na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, desde o início da pandemia, é de 81.340, entre os quais 74.588 receberam alta, após terem superado a doença.

O número de infectados ativos é de 3.460, entre os quais 1.034 permanecem em estado grave.

Desde o início do surto, em dezembro passado, 697.470 pessoas em contato próximo com infectados estiveram sob vigilância médica, incluindo 16.005 ainda sob observação, de acordo com dados oficiais.

No último dia 12, o governo chinês declarou que o pico das transmissões terminou no país, embora tenha lançado medidas adicionais para evitar novos surtos, devido ao aumento de casos importados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou mais de 500 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23 mil.

Dos casos de infecção, pelo menos 108.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar situação de pandemia.

O Continente europeu, com quase 275 mil infectados e 16 mil mortos, é onde surge atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais mortes: 8.165 em 80.539 casos registrados até agora.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registrando 4.089, entre 56.188 casos de infecção confirmados.

Vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o fechamento de fronteiras.

