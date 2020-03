Enem 2020: datas de aplicação do exame podem ser adiadas

Mudanças podem ocorrer em virtude do coronavírus

A pandemia do coronavírus pode implicar no adiamento do Enem 2020. Segundo o Jornal O Globo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estaria avaliando a mudança nas datas de aplicação do exame de outubro para novembro. Essa seria uma previsão inicial porque depende de quanto tempo as aulas do Ensino Médio seguirão suspensas no país por conta do vírus.

Inicialmente, as provas do Enem seriam aplicadas nos dias 11 e 18 de outubro de 2020, digitalmente, e 1º e 8 de novembro, na forma tradicional em papel. Nas propostas em análise, está o adiamento do prazo em 15 dias, mas há quem internamente defenda o aumento de pelo menos 20 dias.

A discussão em adiar a prova se baseia no fato de que como o Enem avalia o Ensino Médio, não faz sentido mantê-lo na data inicial, visto que o cronograma escolar estaria atrasado por conta do distanciamento social.

Até o momento, o Inep não se manifestou sobre o assunto. No entanto, no site do instituto, em texto sobre as medidas que o Órgão está tomando a respeito do coronavírus, consta que “até o momento, os cronogramas das próximas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) estão mantidos”.

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano deve ser concluído até o final de março. Para tanto, falta o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dar o parecer final.

*Com informações de O Globo

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...