Covid-19: Japão pode declarar estado de emergência para 7 cidades

Governo vai ouvir especialistas antes de fazer a declaração

O governo japonês planeja declarar estado de emergência devido ao novo coronavírus em Tóquio e outras seis províncias já nesta terça-feira (7).

O governo vai ouvir a opinião de um painel de especialistas antes de fazer a declaração que será baseada em uma legislação aprovada recentemente.

A declaração de estado de emergência vai cobrir as seguintes províncias: Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo e Fukuoka. E deve permanecer em vigor por cerca de um mês.

A declaração vai dar aos governadores dessas províncias o poder de pedir que os moradores evitem saídas não essenciais e que permaneçam em casa. Os governadores também poderão solicitar que os moradores cooperem com as medidas de prevenção para evitar o alastramento do vírus.

Os governadores podem solicitar ou ordenar o fechamento de escolas, colocar restrições quanto ao funcionamento de lojas de departamento, cinemas e outros locais de aglomeração.

Terão ainda autoridade para usar terrenos e edifícios sem o consentimento dos proprietários para o estabelecimento de instituições médicas temporárias.

Em caso de emergência, os governadores podem ordenar que empresas de transporte e logística entreguem suprimentos e equipamentos médicos. E podem também expropriar suprimentos médicos caso necessário.

