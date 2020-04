Aplicativos de exercícios para fazer atividade física em casa

Aplicativos disponibilizam coleções de treinos fitness para emagrecer e deixar o corpo em forma sem sair de casa

Jeniffer Cavalcanti

Fazer exercícios físicos em casa se tornou uma prática comum no último mês, já que academias e outros centros de treinamento foram fechados para garantir as medidas de proteção contra a Covid-19. Mas se exercitar por conta própria pode ser difícil e arriscado, sem o acompanhamento e orientações de instrutores qualificados. Por isso, a lista a seguir traz cinco apps de exercícios para quem quer continuar ou iniciar a prática de atividade física, que contém desde treinos para fortalecer músculos e emagrecer, até exercícios de respiração com alongamento e yoga.

Vale ressaltar que é importante consultar profissionais da área da saúde, como educadores físicos, antes de realizar exercícios sozinho em casa, para avaliar seu condicionamento físico e evitar lesões durante os treinos. Todos os aplicativos estão disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS) e fornecem treinos em português.

1. Nike Training Club

O aplicativo Nike Training, desenvolvido pela marca de artigos esportivos Nike, oferece diversos tipos de treinos gratuitos, desde força e cardio a sessões de yoga e mobilidade, para pessoas com diferentes tipos de condicionamento físico. Os exercícios são separados em categorias que abrangem tipos de treinos com ou sem equipamentos, curtos e para atletas.

Para ter acesso é necessário fazer um cadastro gratuito no app e responder a algumas perguntas sobre seu perfil físico. É possível criar um plano de treino individual, de acordo com seu objetivo, condicionamento físico e tempo disponível por semana ou, ainda, acessar coleções de treino já disponíveis.

2. Adidas Training by Runtastic

O Adidas Training fornece planos de treino individuais gratuitos, além de alguns disponíveis apenas para as contas premium. Ao fazer o registro, o app pergunta se seu objetivo é entrar em forma, estar saudável, ganhar músculos ou emagrecer e qual a intensidade de treino desejada, para que as sugestões de treino sejam personalizadas.

Estão disponíveis 30 treinos diferentes, que utilizam apenas o peso do corpo, nos níveis fácil, intermediário e difícil, e 190 exercícios ao todo com instruções em vídeo e áudio.

