Espanha deixará crianças saírem para caminhar

Medida valerá a partir do próximo fim de semana

A Espanha permitirá que crianças saiam de casa para caminhar a partir do próximo fim de semana, em uma flexibilização do isolamento imposto no país por causa da pandemia de coronavírus, anunciou o ministro da Saúde, Salvador Illa, na noite dessa terça-feira (21), em meio à escalada de críticas de que as restrições do governo penalizam injustamente os muito jovens.

A mudança ocorre horas depois de o governo anunciar que as crianças mais novas, que estão atualmente proibidas de saírem de casa sob quaisquer circunstâncias, poderiam ter permissão para acompanhar os pais em saídas essenciais, como para comprar alimentos ou remédios.

O anúncio anterior provocou críticas nas redes sociais e levou a pedidos generalizados para que crianças tivessem permissão de sair para brincar. Em Madri, pessoas bateram panelas nas varandas em protesto.

“Este é um governo que ouve e, na semana que vem, assinarei um decreto permitindo que crianças com menos de 14 anos possam caminhar na rua a partir de domingo, dia 26 de abril”, disse Illa em entrevista coletiva.

O Ministério da Saúde vai anunciar os detalhes sobre quando e onde as crianças poderão caminhar nos próximos dias, informou o ministro.

Apesar de ter permitido que algumas empresas reabrissem na semana passada, a Espanha permanece sob um dos mais rígidos bloqueios da Europa, com milhões presos em casa sem permissão nem mesmo para se exercitar.

Uma queda na taxa de infecção provocou otimismo entre as autoridades, mas Illa disse que o país ainda não está pronto para uma ampla redução das medidas de confinamento.

Reuters

