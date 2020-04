Trabalhadores podem receber orientações sobre o seguro-desemprego por telefone; saiba como

Atendimento é oferecido pelo Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM)

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho Esportes e Lazer (Semtel), oferece por telefone, auxílio a população para realizar o cadastro para recebimento do seguro-desemprego, benefício concedido pelo governo federal a trabalhadores demitidos sem justa causa. O serviço está disponível desde a última segunda-feira (20).

Para pedir o benefício é preciso se cadastrar nas plataformas do governo federal (pelo site ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital). Depois, se o cidadão tiver alguma dificuldade ou constatar alguma inconsistência no sistema, deve entrar em contato com o SIMM por meio do telefone (71) 3202-2001 ou do e-mail [email protected] para solucionar o problema. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Veja também:

Amapá tem agora 479 casos confirmados, 957 em análise laboratorial e 14 óbitos

Conheça plataformas para fazer videoconferência no período de isolamento social

O principal objetivo do atendimento é resolver a situação do trabalhador para que ele possa ter o direito garantido. “Tendo em vista que através do aplicativo muitas pessoas estão tendo dificuldade de acessar o seguro-desemprego, estamos contribuindo com esse serviço para que o trabalhador possa receber o seu seguro ao final do mês”, explica o diretor de Trabalho da Semtel, Magno Felzemburg.

Mais serviços

O Centro do Empreendedor Municipal (CEM) também oferece orientações para microempreendedores por meio do telefone (71) 3202-2002 e do e-mail [email protected] O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Via iBahia

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...